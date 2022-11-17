«القومى للمرأة» ينشر فيديو جديدًا ضمن حملته «بسيطة بس هتفرق على الخريطة»

جدة - نرمين السيد - نشر المجلس القومى للمرأة، الفيديو الرابع لحملته الإعلامية "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" حول الاستدامة البيئية وتغير المناخ، والتى أطلقتها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعى، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ "COP27" بشرم الشيخ.





وأشار المجلس - فى بيان أصدره اليوم الخميس- إلى أن الفيديو الرابع يتضمن تعليقًا صوتيًا للفنان أحمد أمين، واشتمل على مجموعة من الرسائل المهمة الخاصة بالتوعية البيئية وتغيير السلوكيات الضاره بالطبيعة، ورسائل عن الهواء النقى والمياه النظيفة والغذاء كونهم أساسيات للحياة، وأهمية الحفاظ على البيئة وعلى مواردنا لضمان مستقبل أفضل لبناتنا وأولادنا.

وقال الفنان أحمد أمين فى الفيديو: "ولادنا بيكبروا قدامنا بصحة وحيوية ولا كل شوية عيانين ودور بيسلم دور.. مستورة والخير مكفى وزيادة ولا سوء تغذية وجوع ومشاكل تانية أخطر.. مصدر مياه نضيفة ومضمونة ولا نشرب الموجود وخلاص مهما كان.. نسمة هواء صافية حلوة ولا احتباس حرارى والجو مليان تلوث.. يلا نبدأ نغير الستات اثبتوا إن التغيير ممكن وبطرق ذكية وبسيطة".

يذكر أن الحملة تتضمن أربعة فيديوهات تتناول مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسى للمرأة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسى لتعزيز المسئولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقام بدعم الحملة من خلال المشاركة بالأداء الصوتى كل من الفنانة نيللى كريم والفنان أحمد أمين إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادى للمرأة ودور المجتمع فى مواجهة أزمة تغير المناخ.