امتحانات الثانوية العامة 2023.. تدريب مكثف وتصحيح إلكترونى وأسئلة فهم

جدة - نرمين السيد - وخلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، هذا الأسبوع، قال الوزير، إن الوزارة مستمرة فى تدريب طلاب المرحلة الثانوية على مهارات التفكير والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية، بدلا من نظام الحفظ والتلقين الذى كان سائدا خلال سنوات مضت.

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة على أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay، بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وفى السطور التالية، يستعرض "دوت الخليج" استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تدريب 5000 معلم

قال الدكتور رضا حجازى، إنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد بالمرحلة الثانوية، والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفرادات اختبارية على هذا المستوى.

دليل استذكار

وكلف الوزير المركز القومى للامتحانات بإعداد دليل استذكار، يساعد الطلاب على المذاكرة ومعرفة المطلوب منهم بالتحديد، ويتضمن هذا الدليل: وصف للمقرر، نواتج التعلم فى كل مادة، والروابط الإلكترونية المهمة.

اختبارات قصيرة

وأشار الوزير إلى أنه سيجرى تنظيم اختبارات قصيرة للطلاب على أجهزة التابلت خلال العام الدراسى الجارى 2022/ 2023، وتوفير نموذجين للامتحان، لإتاحة فرصة جيدة للطلاب للتدريب على الامتحانات.

تصحيح إلكترونى

وأكد حجازى أنه لا عودة للعنصر البشرى مرة أخرى فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن تصحيح جميع الأسئلة سواء الاختيارية أو المقالية، سيكون إلكترونيا.

وأردف الوزير، أن أسئلة الاختيار من متعدد، سيجرى تصحيحها وفقا للعام الماضى من خلال أجهزة خاصة، أما الأسئلة المقالية، فبعد تصويرها بالماسح الضوئى، ترسل لاثنين من المعلمين على أجهزة "التابلت" فى أماكن مجهزة، ويكون التصحيح وفقا لنموذج إجابة مرن يتضمن كل البدائل وفيه كل مستويات التقدير: "الفكرة الرئيسية وترتيب الأفكار والسلامة الإملائية" كل عنصر محدد على التابلت وعليه جزء من الدرجة، وفى حالة اختلاف التقدير بين المعلمين، يجرى إرسال الإجابة لمعلم ثالث، يحكم بينهما، ويعاقب المعلم المقصر بالحرمان من التصحيح والتعرض للمساءلة.

لا عودة لأسئلة الحفظ والتلقين

وشدد الوزير، على أنه لا عودة لأسئلة الحفظ والتلقين مرة أخرى، وجميع أسئلة الامتحانات تقيس مهارات التفكير العليا.

لا شكاوى من التظلمات

وفيما يتعلق بالتظلم على نتائج امتحانات الثانوية العامة، لفت الوزير، إلى أن الطالب لن يتظلم بعد اليوم من أن ورقة إجابته جرى تغييرها.

وأردف أنه سيجرى وضع باركود، بجانب اسم الطالب على ورقة الأسئلة والإجابة، حتى يقارن بينهما، ويتأكد من أن ورقة الإجابة تخصه: «محدش هيقول دى مش ورقتى، بعد كدا».

واختتم بأن الطلاب الذين يتظلمون على نتائجهم، سيطلعون على أوراق الأسئلة والإجابة ونموذج الإجابة.