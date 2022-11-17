وزير الخارجية فى cop27: الميثان أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى حول غاز الميثان المنعقد فى إطار فعاليات يوم الحلول المناخية، آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ.





وشارك فى الحدث كل من "فرانز تيمرمنز" نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذى للصفقة الأوروبية الخضراء و"جون كيرى" المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، فضلاً عن "إينجر أندرسن" المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزير البيئة وتغير المناخ الكندى "ستيفن جيلبو " والمدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر "يانيك جليماريك".

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بـ وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أوضح خلال كلمته أن غاز الميثان يمثل أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتغير المناخ، وهو ما يجعل من معالجة انبعاثات الميثان مسألة ضرورية للحد من معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة حسبما نص عليه اتفاق باريس لتغير المناخ.

وأشار وزير الخارجية فى هذا الصدد إلى عهد الميثان العالمى الذى تم إطلاقه خلال الدورة السابقة لمؤتمر المناخ بجلاسجو العام الماضى، والذى يمثل مبادرة طموحة تهدف إلى تقليل انبعاثات الميثان بمقدار 30٪؜ بحلول عام 2030.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أكد فى ذات السياق على إدراك مصر لأهمية قضية انبعاثات الميثان، وهو ما انضمت معه لمسار الطاقة المنبثق عن عهد الميثان العالمى، وانعكس كذلك فى الاسهامات المحددة وطنياً المحدثة لمصر لخفض الانبعاثات التى ركزت على قطاع الغاز والنفط بوصفه أحد أكثر القطاعات المستهدف خفض انبعاثاتها.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى مناشدة وزير الخارجية الدول التى لم تنضم بعد لعهد الميثان بالانضمام إليه، ودعوته إلى انتهاز فرصة هذا الاجتماع للوقوف على ما تم انجازه منذ إطلاق عهد الميثان العالمى العام الماضى، وقيام كافة الأطراف بتعزيز اسهاماتها فى مجال خفض الانبعاثات بما فى ذلك من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى للدول النامية التى تسعى إلى خفض انبعاثاتها من غاز الميثان.