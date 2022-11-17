COP27.. أبو سنة: زيادة الوعى بالاقتصاد الدائرى بين أهدافنا لإدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن ملف إدارة المخلفات الصلبة عنصر أساسى فى موضوعات الاستدامة، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي، ينتج كل إنسان فى المتوسط ​​0.74 كجم من المخلفات الصلبة يوميًا، وينتهى 40٪ من هذه الأحجام فى مدافن القمامة أو المقالب المفتوحة، مما يخلق تأثيرًا طويل الأمد على البيئة من توليد الميثان إلى تلوث المياه.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى جلسة حول "رفع مستوى التنسيق الأفريقى والوعى بشأن المخلفات للحد من الآثار على النظم البيئية الطبيعية"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح د. على أبو سنة أنه على الصعيد العالمى تساهم إدارة المخلفات فى 20٪ من غاز الميثان المتولد، مما يجعل القطاع احتياطيًا حيويًا للتكيف والتخفيف، كما لوحظ تأثيرات بيئية إضافية مثل الكربون الأسود والديوكسينات وغيرها من الملوثات التى تضر بالكوكب.

وأضاف أن نظام إدارة تنظيم المخلفات سيؤدى إلى المساهمة بشكل مباشر فى معالجة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG) للأمم المتحدة (UN) وإحداث تأثير إيجابى على أزمات الكواكب من خلال معالجة تغير المناخ من خلال التكيف والتخفيف، والحد من التلوث ومنعه، والمساهمة فى حماية التنوع البيولوجى من خلال الاهتمام بالنظم البيئية وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتجة عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على أن الوعى البيئى يعد قضية أساسية تحتاج إلى معالجة، وتأتى تنمية الوعى من خلال اجتماعات أصحاب المصلحة وورش العمل والدورات التدريبية والمساعدات الفنية، مضيفا أن زيادة الوعى بالاقتصاد الدائري، ووضع خارطة طريق وبناء القدرات لمؤسسات إدارة المخلفات ذات الصلة هو أحد أهدافنا الرئيسية فى التعامل مع تحديات إدارة المخلفات.

وأضاف أن وزارة البيئة اهتمت خلال السنوات الأخيرة بزيادة الوعى ومحاولة إدخال بدائل فى السوق سيزيد أيضًا من أهمية فرز المخلفات من المصدر حيث يتطلب ذلك وعيًا وتعاونًا أفضل للمستهلك وجامعى المخلفات، بالإضافة إلى وضع العلامات الواضحة على المنتجات ، ومراعاة تأثير التحلل البيولوجى على متطلبات التخزين ومدة الصلاحية ، إلخ، كما تناول الدكتور على أبو سنة أيضًا فرص التخفيف لتحقيق الطموح، من خلال تنظيم أنشطة الحرق المكشوف على سبيل المثال وتوسيع نطاق فرص الاقتصاد الدائري.

وأكد د. على أبو سنة أن المشاركة الحكومية مطلوبة لمواجهة بعض التحديات الحالية على الأقل ولدعم وتحفيز اللاعبين الرئيسيين فى صناعة إعادة التدوير لتحسين كفاءتهم والتى بدورها ستسهم فى تطوير سلاسل القيمة المحلية التى ستستفيد من تحسين خدمات المخلفات.