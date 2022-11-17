مدير السلام التخصصى لـ«دوت الخليج»: افتتاح 8 رعايات جديدة لتصل إلى 47 سريرا

جدة - نرمين السيد - انتهت مستشفى السلام التخصصى، من إنشاء وحدة رعاية جديدة متكاملة بعدد 8 آسرة وملحقاتها من معمل وصيدلية كوحدة متكاملة لتخدم احتياجات الرعايات والحضانات على مدار الـ24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد آسرة الرعاية بالمستشفى 47 سرير رعاية مركزة مقسمة على 6 وحدات.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد رزق نسيم مدير عام مستشفى السلام التخصصى.

وقال الدكتور أحمد رزق نسيم، مدير مستشفى دار السلام التخصصى، إنه فى ظل أعمال التطوير والتأهيل الذى تقوم به وزارة الصحة بالمستشفيات، لتقديم أفضل خدمة للمواطن، انتهت المستشفى من إنشاء وحدة رعاية متكاملة جديدة بعدد 8 آسرة بملحقاتها من معمل وصيدلية، موضحا أن وحدة الرعاية الجديدة التى تم الانتهاء من تجهيزها خاصة بجراحات المخ والأعصاب.



وأضاف رزق فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أنه جارى الانتهاء من وحدة رعاية جديدة خاصة بالقلب بعدد 6 آسرة، سوف يتم الانتهاء من تجهيزها وافتتاحها الشهر المقبل، ليصبح عدد الآسرة 53 سرير رعاية مركزة يستقبل جميع أنواع الحالات.

وأوضح أن المستشفى كان به 10 آسرة رعاية فقط، وتم العمل على زيادة عددها، حيث تم تجهيزها بعدد 4 آسرة رعاية و8 آسرة رعاية جراحات، 5 رعاية أطفال، 4 رعاية حروق، 4 إنعاش، ليصبح إجمالى الآسرة بالمستشفى 47 مجهزين لاستقبال أى مريض على مستوى الجمهورية.

وأشار مدير مستشفى دار السلام التخصصى، إلى أن المستشفى كان بها 10 حضانات تم العمل على تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة، لتصبح مركز أطفال مبتسرين بعدد 25 حضانة، يستقبل جميع أنواع حالات مرضى الحضانات من جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن المستشفى تستقبل جميع حالات رعايات الأطفال، بالإضافة إلى رعايات الباطنة، المخ والأعصاب، الحروق، الحوداث، تحت أشراف نخبة من أفضل الاستشاريين فى مصر.

كما تم إنشاء قاعة غسيل كلى بعدد 15 ماكينة كلى ووحدة مياه لها ليصبح مركز غسيل كلى متكامل، بعدد 60 كرسى كلى مقسم على 4 قاعات كل قاعة بها 15 ماكينة، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع أطباء لتفعيل خدمة غسيل كلوى الأطفال، حيث أنه يتم الآن غسيل لعدد 8 أطفال خدمة جديدة.

وأكد الدكتور أحمد رزق، أنه تم القضاء على قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوى، ولا يوجد حالات غسيل كلى انتظار بالمستشفى، بل يوجد أماكن خالية متاحة للمرضى فورا.

وأشار إلى أن المستشفى تقدم خدمة فصل البلازما العلاجية، وتم تقديم أكثر من 20 جلسة فصل بلازما وهى خدمة جديدة، كما أنه تم افتتاح وحدة الرمد بالمستشفى بعد توقف الخدمة بها لأكثر من 15 عاما، وتم إجراء أول حالتين يوم الأحد الماضى، وجار تحضير 20 حالة خلال الأسبوع الجارى.

وأكد مدير مستشفى دار السلام التخصصى، أنه تم استحداث قسم جراحة أوعية دموية بالمستشفى، ويعمل بكامل طاقته، حيث أنه لم يكن بالمستشفى قبل ذلك، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جراحة حوض ومفاصل جديدة، مناظير عظام، جراحة أطفال، مناظير جهاز هضمى، حقن الألم، وحدة أنف أذن، مسالك بولية، ووحدة جراحة وجه وفكين.

واختتم الدكتور أحمد رزق، مدير مستشفى السلام التخصصى، أنه يتردد على المستشفى فى العيادات الخارجية 15053 مريض شهريا، 730 فى القسم الداخلى، ويستقبل قسم الطوارئ والاستقبال 23060 حالة طوارئ، 300 حالة رعاية مختلف التخصصات، 91 بالحضانات، 570 أسنان، وبلغ متوسط التردد على الأشعة العادية، 7000 مريض، 5000 على الأشعة المقطعية، 400 رنين، 600 أيكو، 2000 بطن وحوض، 6000 بالمعامل، و1300 علاج طبيعى، كما أن متوسط حالات عمليات قوائم الانتظار بلغ 80 حالة شهريا، ومتوسط إجراء العمليات العامة وصل إلى 500 حالة شهريا.