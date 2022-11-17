انت الان تتابع خبر منصه التكافل جامعة المنيا .. إليكم رابط وكيفية الستجيل في سرية تامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا عن إطلاق منصة رقمية إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وهي منصه التكافل جامعة المنيا، موضحة أن الهدف منها هو تقديم الخدمات الطبية بشكل إلكتروني لضمان النزاهة والشفافية والحفاظ على سرية بيانات الطلاب.

وأضاف فرحات في تصريحات له اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، أن منصه التكافل جامعة المنيا تحتوي على حساب سري خاص بكل طالب والذي يتضمن جميع بياناته والخدمات الطبية التي سوف يحصل عليها دون أي تدخل بشري.

رابط منصه التكافل جامعة المنيا:

يمكن للطلاب في جامعة المنيا الاستفادة من هذه المنصة عن طريق الضغط هنا

كيفية التسجيل في منصه التكافل جامعة المنيا:

1- الدخول إلي المنصة.

2- الضغط على تسجيل طلب.

3- إدخال كود الطلب المسجل أسفل الكارنيه الجامعي.

4- كتابة كلمة السر.

5- إرسال رسالة البريد الإلكتروني الجامعي الخاص به.

6- كلمة المرور التي يمكنه من خلالها ملء طلب التسجيل.

7- كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل