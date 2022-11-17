انت الان تتابع خبر لمدة 30 يوماً .. غلق لـ”طريق بن زايد الجنوبي” بسبب أعمال الإصلاحات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة بمرور القاهرة عن غلق كلي لطريق بن زايد الجنوبي وذلك بسبب تنفيذ بعض أعمال الإصلاحات للطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

مواعيد غلق طريق بن زايد الجنوبي