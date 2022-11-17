انت الان تتابع خبر لمدة 30 يوماً .. غلق لـ”طريق بن زايد الجنوبي” بسبب أعمال الإصلاحات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة بمرور القاهرة عن غلق كلي لطريق بن زايد الجنوبي وذلك بسبب تنفيذ بعض أعمال الإصلاحات للطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة
مواعيد غلق طريق بن زايد الجنوبي
وأوضحت إدارة المرور أن عملية الغلق لطريق بن زايد الجنوبي لمدة 30 يوماً متواصلة ابتـداء مـن الساعة 11,00 مساءً اليوم الخميس الموافق 17/11/2022 علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط
تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية للسائقين:
وأكدت الإدارة العامة للمرور انه جري وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأضافت إدارة المرور أنه سوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للطريق السياحي منعا للزحام.