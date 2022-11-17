انت الان تتابع خبر جاء القرار المفيد .. الإعلان عن صرف أكثر من 1100 جنيه لأصحاب المعاشات : شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ منافذ الصرف المختلفة والمتواجدة داخل جمهورية مصر العربية في صرف معاشات ديسمبر للشريحة الأولي من المستفيدين والقائمين بالصرف بداية من يوم الخميس الموافق الأول من الشهر الجديد، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتقدر الشريحة الأولي من أصحاب المعاشات بحوالي 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصل على أقل من 1000 جنيه مصري بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي والتي تبلغ 300 جنيه مصري، مما يعني أن المواطن سوف يحصل على 1300 جنيه.

ومن المقرر أن تنطلق عملية الصرف لباقي الشرائح بعد الانتهاء من الصرف لهذه الشريحة التي ستتمر عملية الصرف لها مدة يومين.