انت الان تتابع خبر بالأسماء .. إصابة أكثر من 11 شخص في حادث مروع جنوب أسوان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 12 شخص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب صباح اليوم الخميس ، سيارة نقل بطريق توشكى بالقرب من مدينة أبوسمبل جنوب أسوانمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” أسوان” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشف التقرير الطبي إلي إصابة كلا من أحمد سيف الدين على 22 سنة، من محافظه سوهاج، مصاب بكسر مفتوح بالساق اليمنى، وناصر كساب أحمد 47 سنة، من محافظه سوهاج، مصاب بغيبوبة، وجابر محمد جابر 32 سنة، من محافظة الشرقية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وصبرى محمد صبرى 27 سنة، من محافظة الجيزة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمد على أحمد 28 سنة، من محافظة الشرقية، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمود سيد عبد الرحيم 27 سنة، من محافظة سوهاج، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وسيد إبراهيم محمد 34 سنة، من محافظة قنا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والسيد حزين سيد 57 سنة، من محافظة الشرقية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومصطفى حافظ محمد 19 سنة، من محافظة قنا، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وشعبان فهمى أبو الحسن 55 سنة، من محافظه سوهاج مصاب بجرح قطعى بفروه الرأس وكدمات، ومحمد عبد الفتاح عبد الشافى 36 سنة من محافظة قنا، مصاب بكدمات متفرقه للجسم، وعلى السيد حزين 14 سنة، من محافظة قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم