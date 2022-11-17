مدبولى يستعرض خطة تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الوزراء أهمية هذا اللقاء كونه يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن أعمال المعاينة للأراضى الفضاء غير المستغلة فى المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

وأكد اللواء ناصر فوزى أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، بجانب إقامة المشروعات التنموية فى جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضى الدولة، من خلال إعداد آلية للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.

وخلال اللقاء، تناول مدير المركز الوطنى عددا من الملفات التى يجرى العمل على دراستها حاليا بالمركز، من بينها موقف الأراضى الفضـاء على جانبى محور روض الفـرج، وكذا موقف الأراضى المقرر تخصيصها للمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"؛ لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضى الفضاء المتاحة، بمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك نتائج أعمال المعاينة لمنطقة امتداد محور الحضارة مع محور ياسر رزق بالمقطم، وموقف مستقبل تواجد المجازر بمنطقة حى البساتين، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال معاينة منطقة الهايكستب.

كما أكد اللواء ناصر فوزى أنه يتم العمل حاليا على تخصيص عدد من قطع الأراضى، لاستغلالها فى إقامة بعض المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار تحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.