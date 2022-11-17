البيئة تشارك فى جلسة الصناديق الخضراء ضمن مؤتمر المناخ COP27

وقد شارك بالجلسة نخبة من خبراء المؤسسات المالية وقطاع إدارة المخلفات، الاستاذ خالد حمزة المدير القطرى للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومصطفى خيرت، الشريك الإدارى فى Intro Resource Recovery، وهانى هلالى، الشريك الإدارى لشركة Intro Sustainable Power Utilities، وتود ويلكوكس، الرئيس التنفيذى لبنك HSBC مصر، ومحمد عباس، الشريك الإدارى، الموارد المستدامة، وطارق مدحت، الرئيس التنفيذى لشركة Bariq.
وخلال الجلسه ناقش الدكتور كريم مرسى،فرص الاستثمار فى مجال المخلفات، وكيفية تمويل المبادرات المستدامة، كما أشار مرسى إلى مجالات الاستثمار التى يتضمنها قانون المخلفات المصرى،والتى من خلالها يتم العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات البيئية.
كما ناقش المشاركون خلال الجلسة فرص التحسينات الممكنة فى سلاسل التوريد وإعادة التدوير، والشراكة بين Bariq وHSBC لإنشاء أكبر مصنع للزجاجات القابلة لإعادة التدوير فى إفريقيا. خاصة مع تفاقم أزمة التلوث البلاستيكى فى العالم يوما بعد يوم، فمن الضرورى للمجتمعات المحلية تسريع استجابتها لهذه المشكلة. فلاتزال البنية التحتية لإعادة التدوير فى إفريقيا منخفضة للغاية، فهناك حاجة ماسة لاستثمارات خضراء إضافية فى المنطقة.
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