مدبولى يتابع أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، أتاحت حوالى 262 ألف فرصة عمل، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات فى مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل اليومية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه يتم إصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة للشباك الواحد، بعدد من مجمعات تقديم الخدمات، حيث تم خلال هذه الفترة المشار إليها، إصدار 4061 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و5453 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و2047 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، فضلا عن إستصدار 2737 بطاقة ضريببة، و358 سجل تجارى، و1832 شهادة تأمينات إجتماعية، و24129 شهادة لتصنيف المشروعات.

وأضاف سعد: قام الجهاز خلال هذه الفترة بتوفير العديد من فرص التدريب فى مجال ريادة الأعمال استفاد منها نحو 5528 متدربا ومتدربة، إلى جانب تنفيذ خطة للتوسع فى إقامة المعارض للتسويق لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصناع، نجحت فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات بنحو 104 ملايين جنيه، من خلال تنظيم 14 معرضا بالقاهرة، أهمها الدورة الرابعة لمعرض "تراثنا" لعام 2022، و104 معارض بالمحافظات، إلى جانب تنظيم معرضين دوليين بالخارج.

وأكد السفير نادر سعد، مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤخرا فى فعاليات مؤتمر COP27، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التى استهدفت تعريف المشاركين من ممثلى الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولى، وممثلى الكيانات الاقتصادية وجهات التمويل الدولية، بالتوجهات الاستراتيجية للجهاز لدعم وتشجيع المشروعات صديقة البيئة، وعرض نماذج من المشروعات الممولة بالفعل.