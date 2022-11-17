تزامنًا مع «Cop27».. الرعاية الصحية تعلن تشغيل مستشفى رأس سدر المركزى

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة -فى بيان اليوم الخميس- إن مستشفى رأى سدر المركزى، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، يقدم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال 15 قسما وتشمل أقسام «الاستقبال والطوارئ، رعاية القلب، الرعاية المركزة، الرعاية المتوسطة، الحضانات، الغسيل الكلوى، قسطرة القلب، العمليات، الداخلى، الأشعة، بنك الدم، المعامل، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعى، الصيدلية إضافة إلى غرف التعقيم المركزى والمطبخ والمغسلة.

وعن الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزى، ذكرت الهيئة أنها تضم القسم الداخلى 46 سريرا، قسم الاستقبال والطوارئ 16سريرا، كما يضم الرعايات بكافة مستوياتها 11سريرا، بإجمالى 73سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، فضلا عن 8 حضانات يحتويها قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، بالإضافة إلى 9 ماكينات الغسيل الكلوى، لتقديم الخدمة الطبية فى التخصصات الطبية وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

ونوهت بأن العيادات الخارجية بمستشفى رأس سدر تقدم الخدمة الطبية فى 10 تخصصات طبية وتشمل «جراحة عامة، عظام، جلدية، أسنان، باطنة، النساء والولادة، الأطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك »، وذلك لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إنه يوجد نخبة من الكوادر الطبية المميزة لتشغيل مستشفى رأس سدر المركزى، بمحافظة جنوب سيناء.

وأردف أنه تزامن هذا التشغيل مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27، لافتا إلى أنه أصبح هناك صرحين طيبين تابعين لهيئة الرعاية الصحية، لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل من أهالى جنوب سيناء وهما «مستشفى شرم الشيخ الدولى، مستشفى رأس سدر المركزي»

وأوضح أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزا ووحدة صحية، يجرى تجهيزها على أعلى مستوى، ووفقا لخدمات الجيل الثانى والثالث، التى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات فى أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد على الوجه الأكمل، خصوصا وأن جنوب سيناء من المحافظات النائية.

وذكر «السبكي» أن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون جنيه، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون جنيه، بإجمالى تكلفة 3.280 مليار جنيه.

هذا، وتعد محافظة جنوب سيناء واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل كلا من بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وقد بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضى، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وهى واحدة من المحافظات الثلاث التى تم إطلاق المنظومة بهم تجريبيا فى 16 فبراير 2021، وهم الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.