جدة - نرمين السيد - تشهد قرى ومراكز محافظة سوهاج، تغيرا كبير بفضل المشروعات الجارية الجارى تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



جدة - نرمين السيد - تشهد قرى ومراكز محافظة سوهاج، تغيرا كبير بفضل المشروعات الجارية الجارى تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديو جراف التالى، أبرز المشروعات التى تنفذها المبادرة، فى سوهاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة».. مشروعات الخير والتنمية فى سوهاج (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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