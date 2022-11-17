جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية وبالتنسيق مع الإدارات المختصة واللجان النقابية بالشركات التابعة حملة لتطعيم العاملين ‏ضد الإنفلونزا الموسمية بمصل Influvac ‎، وذلك بالتعاون مع شركة ميدكير للخدمات الطبية.





جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الطيران وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتقديم الرعاية الصحية للعاملين، وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية. وشهدت الحملة على مدار 3 أيام إقبال عدد كبير من العاملين لتلقى التطعيم وذلك بالشركة القابضة للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وأفيت وإيروسبورت وإيروتل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيم العاملين بـ«القابضة للمطارات» ضد الإنفلونزا الموسمية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.