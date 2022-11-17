ذكرى استشهاد محمد مبروك.. حكاية كشف مخطط الإخوان قبل 25 يناير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" حكاية محضر مخطط الإخوان قبل 25 يناير.
وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاه مبروك ما أدى إلى استشهاده، حيث كان له دور مهم بقضية التخابر المتهم فيها المعزول مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، التى قادتهم لقفص الاتهام بقضية التخابر.
وأكد العقيد محمد مبروك، فى صدر محضر تحرياته، أنه بناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 9 يناير 2011، تمكن من رصد اتصالات الهدف منها إشاعة الفوضى تمهيدا لقيام «دولة الإخوان»، وبحث استثمار الأحداث المتوقعة بما يخدم مصالحهم.
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