الفريق أسامة ربيع: 7.8 مليار دولار أرباح قناة السويس خلال 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:32 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة واجهت تحديات كثيرة منذ افتتاحها، ففي عام 2020 ظهرت أزمة جائحة كورونا و2021 أزمة السفينة إيفرجيفن و2022 الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن قناة السويس واجهت كل التحديات باستراتيجيات أعدتها الهيئة، فضلًا عن وجود دراسات مستفيضة من شأنها المساعدة في تقليل تأثير كل تلك الأزمات على القناة، وتلاشي الأثر السلبي الناتج عنها.

أضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد السفن المارة من قناة السويس تضاعف، وأنه تم تحقيق أرباح 7.8 مليار دولار خلال 2022، موضحًا أنه خلال أزمة كورونا، على سبيل المثال، تعبر جميع السفن، من شرق أسيا إلى أوروبا، قناة السويس والعكس صحيح، وبالتالي كانت إدارة القناة تعلم أنه ستحدث عملية إغلاق تام، وستقف السفن والحاويات العملاقة.

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم العمل على مرور 1707 سفن عبور لأول مرة في 2020 من خلال كسب عميل جديد من الساحل الشرقي الأمريكي بفضل التخفيضات التي خصصت له من 45 لـ75%، فوجود قناة السويس "أوفر وأكثر أمنًا"، على حد تعبيره، موضحًا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها آثار سلبية وإيجابية، ولكن الأخيرة تغلبت على الأولى، حيث جاء الوقود والغاز الذي منع من روسيا وأوكرانيا لأوروبا، من دول الخليج ودول الجنوب، وكل تلك الحاويات عبرت من خلال القناة، وهذا لم يحدث من قبل.