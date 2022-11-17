وزير التنمية المحلية: ورشة عمل للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - استكمالاً لتنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتزويد العاملين بالمحليات بالمعلومات والمهارات والمستحدثات العلمية والتكنولوجية والتشريعية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية و ورفع قدراتهم على كيفية تطبيق الأفكار والأراء والحلول بما يؤدي إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي...

تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع القادم ورشة عمل لمدة يومين تنفذ لأول مرة بمركز سقارة للتدريب عن التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي فى ظل متطلبات الوضع الراهن بضرورة التعامل الجيد والدقيق مع المتغيرات التى تطرأ على السوق المصري والدور الهام الذى تقوم به الحكومة المصرية في منع الممارسات الاحتكارية ومواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار والتلاعب بالاسواق وتعزيز ثقافة المنافسة من خلال زيادة الوعي بأهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق المصري والعمل على زيادة الاستثمار بخلق سوق تنافسي قائم على التوازن والعدالة وأكثر كفاءة يساهم في دعم المستهلكين والاقتصاد وزيادة التنوع وتشجيع الابتكار، مشيراً الى أن ورشة العمل ستتضمن التعريف بمبادئ الحياد التنافسي في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة واستراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي وطرق التوافق الفعالة مع استراتيجية الحياد التنافسي ويستفيد منها الدورة 30 متدرباً من جميع المحافظات.

وفى نفس السياق ...أكد اللواء هشام آمنة أنه في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، تنظم الوزارة الاسبوع القادم وهو الاسبوع الخامس عشر في الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالى دورة عن التخطيط المحلي المتكامل تستهدف 30 متدرباً من مديري ومسئولى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز ،ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد ، مشيراً الى أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة ، وإحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا واجتماعيا بما يتماشي مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة تتناول الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ واهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء إضافة الى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركى وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملى لها.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أنه سيتم ايضاً خلال الاسبوع المقبل تنفيذ دورة تدريبية للمبادىء الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات يستفيد منها 30 متدرباً ، وتتناول الدورة التعريف بنظم المعلومات الجغرافية و رسم الخرائط و عرضها بنظام ArcGIS Pro وإمكانياته والتحليلات المكانية وكيفية إدارة البيانات المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية والتعرف على نظم الإحداثيات وعرض الطبقات الجغرافية وترميزها وإضافة نصوص إلى الخريطة والتحكم فى عرض المعالم الجغرافية إضافة الى إنشاء معالم من البيانات الغير مكانية وتصميم الخرائط والتعامل مع الجداول والبيانات الغير مكانية وكيفية تطويرها من خلال التكامل البياني (Subtype& Domain) وإنشاء ورسم طبقات ثنائية الأبعاد مشيراً الى أن الدورة

ستتضمن تطبيق عملى لما تم دراسته خلالها لضمان اكتساب المتدربين المعلومات اللازمة والقدرة على تطبيقها بعد انتهائها في نطاق عملهم.

جدير بالذكر ... ان مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل اليوم الخميس 17/11/2022 بتخريج 160 متدرباً اجتازوا دورات4 تدريبية هى تنفيذ قانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة لمديرى الشئون القانونية و القائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات واساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس ، و إعداد المدربين الأساسية TOT