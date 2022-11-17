الزيارة الطلابية لطلاب جامعة جنوب الوادى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا زيارة طلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز قوص وبدأت بزيارة قرية الكلالسة والمشاريع الخاصة بها من مركز طب الاسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل، ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي.

ثم توجهت الزيارة لقرية العليقات لمشاهدة توسعة محطة الصرف الصحي بالقرية.

وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية بمركز قوص وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لأهالينا في قرى الريف المختلفة والتي تعتبر نقلة في حياة أهالي محافظة قنا في كافة القطاعات وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المختلفة.

حضر الزيارة الطلابية السيد العقيد احمد عصمت مدير مكتب حياة كريمة بقنا والدكتورة سميحة عبدالرحيم منسق مؤسسة حياة كريمة وعدد كبير من متطوعي حياة كريمة بمركز قوص، وعدد كبير من طلاب الجامعة من كافة الكليات والتخصصات.