الفيروس المخلوى التنفسى.. فرصة ثانية للطلاب المتغيبين عن امتحان نوفمبر

جدة - نرمين السيد - ينتاب الكثير من أولياء الأمور حالة من القلق؛ بسبب انتشار نزلات البرد بين الأطفال، وإعلان وزارة الصحة ارتفاع نسب الإصابة هذا العام بالفيروس المخلوى التنفسى، الأمر الذى دعاهم للمطالبة بإرجاء الدراسة وتأجيل الامتحانات.





بدورها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى ضوء التقارير التى تتلقاها من المديريات التعليمية بشكل يومى، وتصريحات وزارة الصحة والسكان، لا يوجد أى مخاوف على الطلاب تستدعى تعليق الدراسة أو إلغاء الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات نصف العام ستعقد فى مواعيدها المحددة مسبقا وفقا للخريطة الزمنية.

أما بالنسبة لامتحان شهر نوفمبر الجارى، فعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا وجهت فيه المديريات التعليمية، بعقد امتحان شهر نوفمبر فى موعده، مع عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة للطلاب المتغيبين بعذر طبى مقبول فى امتحان الشهر، ويتولى إعداد هذا الامتحان موجه المادة بالإدارة التعليمية.

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

الفيروس المخلوى التنفسى

وفى مداخلة تليفزيونية، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء من كل عام، تنشط عدد من الفيروسات التنفسية بسبب الجفاف، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد معدل انتشار مرتفع للفيروس المخلوى التنفسى، وهو فيروس متواجد منذ سنوات طويلة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الفيروس المخلوى يصيب الأطفال ويمكن أن ينتقل إلى الكبار، وأنه من بين كل 100 إصابة هناك 98 حالة تتباين أعراضها بين الخفيفة والمتوسطة وقد لا تحتاج إلى المستشفى، بينما 2% فقط من الحالات تكون أعراضها شديدة قد تتحول إلى التهاب رئوى يستلزم المكوث فى المستشفى.

ولفت إلى أن الفيروس المخلوى التنفسى، ليس له لقاح، ولا يوصف له المضادات الحيوية، وعلاجه يكون باستخدام مسكنات الآلام وخوافض الحرارة مع التغذية السليمة والراحة وتناول السوائل الدافئة والغسيل المستمر للأيدى ومسح الأسطح، موضحا أنه من الضرورى أن يحصل الأطفال على لقاح الأنفلونزا الموجود فى الصيدليات أو المصل واللقاح لرفع المناعة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك فرقا بين المرض المعدى والوباء الذى يستوجب إغلاق المدارس، مشيرا إلى أنه رغم أن الفيروس المنتشر حاليا معديا لكن لا يوجد دليل علمى يقتضى تعطيل المصالح، وعلى الطلاب الذين يعانون من ارتفاع فى درجات الحرارة أو الكحة التغيب عن المدرسة حتى تحسن الحالة.