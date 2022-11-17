رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتى الحيوان، والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسؤولى الوزارتين، وممثلى شركات التحالف.





وأشار رئيس الوزراء، فى الاجتماع إلى أهمية تنفيذ مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، وذلك لما له من دور فى تعظيم الاستفادة من مقوماتهما، وإعادة إحيائها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين الزائرين لها من مختلف مناطق الجمهورية، وخاصة حديقة الحيوان التى تمثل جزءا من موروثنا الترفيهى على مدار أجيال.



وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تطوير الأصول المملوكة للوزارة من حدائق ومتنزهات، خاصة المتواجدة منها فى نطاق القاهرة الكبرى، كحديقتى الحيوان، والأورمان بالجيزة، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ أعمال الإدارة والتشغيل، لافتا إلى ما تم تقديمه من عروض فى هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بشأن أعمال التطوير لتلك الحديقتين.

وأكد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المخططات الخاصة بتطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، بما يضاهى نظيرتهما العالمية.



وتمت الإشارة إلى المقترحات المقدمة من تحالف يضم مجموعة من الشركات لتطوير وتشغيل وإدارة حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، وما تتضمنه من أعمال لإعادة إحيائهما، وتم استعراض الوضع الحالى للحديقتين، وما بهما من مبان أثرية وتاريخية، ومساحات خضراء، والمقترحات الخاصة بالمحافظة على المبانى الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بمنطقة البلازا، وغير ذلك من المناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقتين.



واستعرض الاجتماع، بعضا من التصميمات المقترحة لتطويرالمناطق الترفيهية، ومنطقة أمريكا، ومنطقة الخيمة الشبكية، ومنطقة المخيم البيئى، وذلك بحديقة الأورمان، كما تم استعراض التصميمات المقترحة لمنطقة البلازا الرئيسية، ومنطقة أفريقيا، والمنطقة الاسيوية، ومنطقة الكائنات البحرية، والمنطقة المصرية، وذلك بحديقة الحيوان بالجيزة.