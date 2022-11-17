الفيروس المخلوى التنفسى.. إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان، الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والخدمات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت التعليمية وإجراءات التعامل مع المرض المعدى التفشى الوبائى داخل المنشآت التعليمية.

يأتى هذا نظرا لانتشار الفيروس المخلوى التنفسى بين العديد من طلاب المدارس خاصة فى الصفوف الأولى، تزامنا مع فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.



إجراءات التعامل مع المرض المعدى بالمدارس

ووفقا لدليل وزارة الصحة والسكان، هناك 4 إجراءات أساسية للتعامل مع المرض المعدى - التفشى الوبائى داخل المنشآت التعليمية كالتالى:

-الاكتشاف المبكر.

-الإبلاغ الفورى.

-الإجراءات المتبعة عند الاشتباه فى الحالة.

-التثقيف الصحى ورفع الوعى.

أولا: الاكتشاف المبكر

- توزيع تعريف الحالة على جميع المنشآت التعليمية.

- المرور على طابور الصباح وقاعات الدراسة بالمنشآت التعليمية بشكل يومى بمعرفة الزائرة الصحية أو مسؤول من الطاقم الطبى.

- ملاحظة الطلبة بقاعات الدراسة بمعرفة المدرسين.

- تخصيص مسؤول بكل منشأة تعليمية (الاخصائى الاجتماعى) لمتابعة الطلاب.

- متابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين متواصلين للاستفسار عن أسباب الغياب، والمسؤولين عن ذلك هم الأخصائى الاجتماعى ومدير المنشأة التعليمية.

- اكتشاف الأطباء للحالات بعيادات المنشآت التعليمية كذلك فى الوحدات الصحية والمستشفيات.

ثانيا: الإبلاغ الفورى

يتم الإبلاغ يوميا من المنشآت التعليمية إلى الوحدة الصحية ومنها إلى الإدارة الصحية ثم مديرية لشؤون الصحية ووزارة الصحة، كما يتم الإبلاغ من المنشآت التعليمية إلى إدارة الطلاب بالتأمين الصحى ومنها إلى الإدارة التعليمية والمناطق والفروع أسبوعيا.

ثالثا: الإجراءات المتبعة عند الاشتباه فى الحالة

- تحويل الحالة إلى الطبيب المعالج (عيادة التأمين الصحى- الوحدة الصحية- المستشفى) لتشخيص الحالة وطلب الفحوصات السريرية اللازمة حسب تعريف الحالة للمرض المعدى.

- إبلاغ الإدارة الصحية طبقا لسريان البيانات المعمول به لحالات الأمراض المعدية لعمل التقصى وتحديد المخالطين ومتابعتهم.

- يقتصر قرار الإجازة المرضية أو قرار عزل طبى على الطبيب المختص من الجهة المعنية حسب الحالة المرضية طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

رابعا: التثقيف الصحى ورفع الوعى

- تحضير مواد علمية توعوية بالأمراض المعدية وتشمل: نبذة عن المرض والتعريف به والعلامات المميزة له، وكذلك متى يتم الإبلاغ عن الحالة عند الاشتباه وطرق الوقاية.

- توصيل المعلومة من خلال دورات تثقيفية توعوية للطلاب فى قاعات الدراسة أو من خلال رسائل صحية مختصرة يتم إذاعتها بالإذاعة المدرسية أو قبل الحصص الدراسية.

ويمكن الاطلاع على دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية كاملا من خلال هذا الرابط من هنا



الفيروس المخلوى التنفسى



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فى ضوء البيانات الواردة حتى الآن من المديريات التعليمية ووزارة الصحة والسكان، لا يوجد أى داعى لتعليق الدراسة أو تأجيل الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحان نصف العام سيعقد فى موعده المحدد فى شهر يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية، وكذلك امتحان نهاية شهر نوفمبر سيعقد فى موعده، مع عقد امتحان موحد آخر تحدد المدرسة موعده للطلاب المتغيبين عن امتحان الشهر لعذر مرضى مقبول.

وفى مداخلة تليفزيونية، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء من كل عام، تنشط عدد من الفيروسات التنفسية بسبب الجفاف، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد معدل انتشار مرتفع للفيروس المخلوى التنفسى، وهو فيروس متواجد منذ سنوات طويلة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الفيروس المخلوى يصيب الأطفال ويمكن أن ينتقل إلى الكبار، وأنه من بين كل 100 إصابة هناك 98 حالة تتباين أعراضها بين الخفيفة والمتوسطة وقد لا تحتاج إلى المستشفى، بينما 2% فقط من الحالات تكون أعراضها شديدة قد تتحول إلى التهاب رئوى يستلزم المكوث فى المستشفى.

ولفت إلى أن الفيروس المخلوى التنفسى، ليس له لقاح، ولا يوصف له المضادات الحيوية، وعلاجه يكون باستخدام مسكنات الآلام وخوافض الحرارة مع التغذية السليمة والراحة وتناول السوائل الدافئة والغسيل المستمر للأيدى ومسح الأسطح، موضحا أنه من الضرورى أن يحصل الأطفال على لقاح الأنفلونزا الموجود فى الصيدليات أو المصل واللقاح لرفع المناعة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك فرقا بين المرض المعدى والوباء الذى يستوجب إغلاق المدارس، مشيرا إلى أنه رغم أن الفيروس المنتشر حاليا معديا لكن لا يوجد دليل علمى يقتضى تعطيل المصالح، وعلى الطلاب الذين يعانون من ارتفاع فى درجات الحرارة أو الكحة التغيب عن المدرسة حتى تحسن الحالة.