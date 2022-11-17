التموين تضبط مضارب أرز تحتكر 245 طنا بدمياط وتحيل أصحابها للنيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية التموين بدمياط من ضبط أحد المخازن السرية والمضارب الغير معتمدة تقوم بتجميع كمية أرز شعير قدرها 165 طنا مهربة بغرض الاحتكار والمضاربة على سعرها بالأسواق وبيانها " 85 طن أرز بإحدى المنازل المهجورة و85 طن داخل أجولة كيماوي محظور تداولها بالأسواق ،وتم التحفظ عليها بعد صدور إذن من النيابة العامة، كما تم ضبط أيضا 80 طن أرز بعدد 3 مخازن سرية وإحدى المضارب غير المرخصة بناحية مركز الزرقا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى الحملات الرقابية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا، ووجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.