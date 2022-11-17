رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مخططات تطوير حديقتى الحيوان والأورمان.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأنه قد بدأ بالفعل انتظام عمل عددٍ من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع، من المكاتب المُخصصة والمُجهزة لهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي أن ترتيبات انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسير بإيقاعٍ سريع، ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي، في وقت قريب.