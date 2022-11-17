”القوى العاملة” : انطلاق مبادرة ”سلامتك تهمنا” في محافظة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:31 مساءً - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا،في تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين وإدارة حقوق الإنسان وإدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة والوحدة المحلية بالمنيا، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للعاملين بالمنشأت التعليمية .

وأشار هشام زكى اسحق مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا ، في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم مناقشة عدة موضوعات منها : إشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت، وعرض فيديوهات توضيحية، فضلاً عن عرض الكتاب الدورى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من محافظ المنيا بتنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت .

وأضاف مدير المديرية ان الندوة شارك فيها 33 من العاملين بالمنشآت ، وحاضرت فيها الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وخبير استشارى سلامة وصحة مهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا، وفى ختام الندوة قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على مجهوداتها البارزة في المجتمع في جميع ملفات عملها .