حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالقابضة للمطارات وشركاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:31 مساءً - نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية على مدار 3 أيام.

وحسب البيان الصادر اليوم الخميس، فإن الحملة جاءت في ضوء حرص وزارة الطيران، وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، وتقديم الرعاية الصحية للعاملين، ورعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية.

وقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة واللجان النقابية بالشركات التابعة، بتنظيم حملة لتطعيم العاملين ‏ضد الإنفلونزاالموسمية.

وشهدت الحملة على مدار ثلاثة أيام، إقبال عدد كبير من العاملين لتلقي التطعيم وذلك بالشركة القابضة للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوي والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وأفيت وإيروسبورت وإيروتل.