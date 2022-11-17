حضارة من إلهام الطبيعة.. السياحة تطلق حملة ترويجية دولية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، حملة دولية ترويجية للترويج للسياحة المستدامة فى مصر، تحت شعار "حضارة من إلهام الطبيعة "a civilization inspired by nature.





وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" والذى تستضيفه مصر حالياً بمدينة شرم الشيخ ويستمر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجارى.

وأوضح الأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن الحملة الترويجية تستهدف الترويج للسياحة المستدامة فى مصر فى العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتى من بينها ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية.

وأشار إلى أن هذه الحملة تبرز علاقة المصرى القديم بالطبيعة واحترامه للبيئة بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة المصرية الحديثة فى الحفاظ على البيئة والتحول للسياحة الخضراء المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، أن هذه الحملة الترويجية هى بداية لنشر مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة عن مختلف المقاصد السياحية المصرية وإبراز التنوع البيئى المتميز فيها وما يميز كل منطقة فى مصر بثرائها الثقافى والبيئى والتراثى.