وصول دفعات جديدة من قطارات المونوريل.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - استقبلت مصر دفعات جديدة من قطارات المونوريل المقرر تشغيلها بمشروع مونوريل شرق النيل "مونوريل العاصمة الإدارية"، الجارى تنفيذه من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى السياق أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من المقرر أن يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "غرب النيل"، في شهر أكتوبر 2023 القادم، مشيرا إلى أنه مع قدوم 2024، سيكون تم تشغيل المونوريل بالكامل، وتم استكمال مراحل القطار الكهربائى الخفيف بالكامل، واستكمال مراحل الخط الثالث للمترو بالكامل، و بدأنا نشغل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وبدأنا تشغيل القطار السريع.

ويتم تنفيذ المونوريل على مرحلتين، المرحلة الأولى شرق النيل " من مدينة نصر للعاصمة الإدارية الجديدة"، والمرحلة الثانية غرب النيل "من مدينة 6 أكتوبر حتى المهندسين"، ويتم العمل فى هذه المشاريع على قدم وساق.

وقطار المونوريل يسير بدون سائق وسيتم توجيهه من خلال الورش المركزية للمونوريل، والقطار به منظومة إلكترونية تسجل وترصد كل ما يدور بالقطار، وأيضا تسجل أى خطأ يحدث بالتشغيل التجريبى لتلافيه.