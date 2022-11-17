بعد ترشيحه لجائزة الأفضل لـ «جلوب سوكر».. محمد صلاح يتوجه لدبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - يتوجه، اليوم، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر فى النسخة الثالثة عشر، بعد تواجده فى القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر، على أن يعود للكويت فى نفس اليوم للمشاركة فى ودية بلجيكا غدًا.

أعلن مجلس دبى الرياضى القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر فى النسخة الـ13 من جوائز دبى جلوب سوكر العالمية.

وسيتم توزيع جوائز الأفضل فى عالم كرة القدم خلال الحفل "جلوب سوكر"، الذى ينطلق اليوم الخميس، ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتى وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.