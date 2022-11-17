وزارة الصحة تكشف طرق التعامل مع المصاب بالفيروس المخلوى غير المستجيب للعلاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية التصرف مع المصاب بالفيروس المخلوى حال عدم الاستجابة للعلاج، واستمرار ارتفاع درجة حرارته.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه من الضرورى التشخيص الجيد للحالة المرضية، ووصف العلاج الآمن والفعال، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب أو الذهاب للمستشفى .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المصابين بالفيروس المخلوى يعانون من سيلان فى الأنف وأعراض خفيفة لا يحتاجون إلى المستشفى، وأن 1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة، وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجون إلى الدخول للمستشفى.

وكشفت عن الأعراض التنفسية والتي تضمنت "ارتفاع درجة الحرارة والكحة والبلغم وسيلان الأنف وفقدان في الشهية"، موضحة أن الفيروس المخلوى مثل الأنفلونزا قد يكون أصلهم حيوانى أو تحور من شخص إلى آخر، وتكون أعراضهم نفس أعراض الأنفلونزا وعلاجهم أيضا.