السفيرة المصرية في هراري تلتقي مع رئيس البرلمان الزيمبابوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - التقت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدي جمهورية زيمبابوي، مع رئيس البرلمان الزيمبابوي "جاكوب موتيندا" بمقر البرلمان صباح اليوم، حيث قدم السيد رئيس البرلمان الزيمبابوي التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على النجاح الكبير في تنظيم مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ. كما قدم الشكر لمصر على دعمها المتواصل لزيمبابوي في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل تأييد الترشيحات للمناصب الإقليمية والدولية، داعياً الشركات المصرية للاستثمار في بلاده في مجالات الزراعة والري والكهرباء والتعدين وغيرها من المجالات، مع وعد بتذليل أية عقبات قد تواجهها لتحقيق ذلك.

من جانبها، قدمت السفيرة سلوى الموافي التهنئة لزيمبابوي على نجاحها في تنظيم المؤتمر الـ44 للاتحاد البرلماني الأفريقي، مؤكدة على عمق علاقات الصداقة والتآخي بين البلدين منذ دعم مصر لحركات التحرر في زيمبابوي في الستينيات واستقلال الدولة عام 1980، ومشيرة إلى حرص مصر المستمر على التعاون المشترك مع أشقائها في القارة الإفريقية، لاسيما جمهورية زيمبابوي، في شتى المجالات.