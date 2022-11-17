عرض قصص نجاح الشركات الفائزة بجائزة زايد للاستدامة بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أعرب رامي توفيق المدير الإقليمي للشرق الأوسط لإحدى الشركات المختصة بالإضاءة بالطاقة الشمسية، عن سعادته للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP27) المنعقد بشرم الشيخ خاصة وأن المؤتمر هذا العام يختلف عن باقي المؤتمرات السابقة من حيث التنظيم الجيد والموضوعات والمبادرات التي يتناولها.

وقال رامي توفيق - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر - إنه قام بعرض قصة نجاح شركته ضمن العديد من الشركات التي فازت مسبقا بجائزة زايد للاستدامة بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة الواقع ضمن المنطقة الزرقاء في المؤتمر بهدف دعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر.. مشيرا إلى أن تلك الجائزة التي أطلقتها دولة الإمارات للاحتفاء بإنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية، والمدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم حظيت بحضور قوي في المؤتمر.

وأضاف أن شركته عملت خلال الفترة السابقة على العديد من المشروعات الإنسانية في عدد من البلدان خاصة إفريقيا لأنها تعاني من نقص شديد في الطاقة لذلك عملنا على توصيل الطاقة لعدد من المنازل في السنغال من خلال لوحات الطاقة الشمسية، وفي قرية بمحافظة أسيوط تسمى قرية الحبايشة عبارة عن 3500 نسمة، وتم تزويدها بالإضاءة بالطاقة الشمسية بالمنازل والشوارع، وفي الأردن تم حل مشاكل الإضاءة في مستشفى الأمير حمزة وهي مستشفى حكومية تعالج المواطنين بالمجان.

وأوضح أن مؤتمر المناخ أتاح للعديد من الشركات والمنظمات فرص كثيرة للتعاون من أجل حماية المناخ والإنسانية واستكشاف الفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات لتسريع جهود التنمية المستدامة خاصة في منطقة أفريقيا.

وتعد جائزة زايد للاستدامة أحد أهم الجوائز في المجال البيئي، حيث فازت بها 96 منظمة في 126 دولة بالعالم، مستفيد منها 370 مليون شخص، وأكثر من مليون شخص للعمل في الطاقة المتجددة، ومنذ إطلاقها عام 2008 كرمت الجائزة، التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار 96 فائزاً من الرواد والمدارس الثانوية من مختلف أنحاء العالم، حيث أسهمت حلولهم ومشروعاتهم المستدامة في إحداث تأثير إيجابي في حياة ما يزيد على 370 مليون شخص حول العالم.