قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 10 ساعات السبت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن المناطق هى: (مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة "ج" / "د" - إسكان الاجتماع – تقسيم مكة – مساكن صف الضباط – عرب الجرعان والريان – منطقة الأهالى خلف اسبيكو) وبعض مناطق المرج (البركة– كفر أبوصير – حوض القصب – الحوض الطويل)، يوم السبت الموافق 19 -11-2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.