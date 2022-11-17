وزير التنمية المحلية: نسعى لرفع الوعى البيئى بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن استدامة المدن بشكل عام ودمج البعد البيئى فى عملية التنمية، هو الحل الأكثر جدوى وفعالية لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد لمواجهة أثار التغير المناخى، من خلال تحقيق حوكمة العمران وتطوير قدرات الإدارات والأجهزة المحلية وزيادة تنافسية على المستوى المحلى وقدرته على جذب الاستثمار وتحسين حالة البيئة للمدن بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين





وأضاف «آمنة» -خلال فعالية قمة المناخ، التى تعرض على شاشة «القاهرة الاخبارية»- أن مبادرة المدن المصرية مستدامة، تتوافق بشكل كامل مع المبادرات الدولية للصمود العمرانى المستدام التى نشهد اطلاقها اليوم، وتركز المبادرة على تكامل أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة فى البعد البيئى والبعد العمرانى والبعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى المتمثل فى تفعيل العمل المناخى، كما تعمل المبادرة على إشتراك القطاع الخاص ورفع الوعى البيئى لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن والتنمية المحلية الحضارية فى المساهمة على النمو الاقتصادى المحقق للشمول الاجتماعى، وفى التعامل مع تغير المناخ وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق استدامة متعددة الأبعاد فى المدن المصرية القائمة وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات تحقق التنمية المستدامة بها جغرافيا وقطاعيا.

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