الوزير: مستعدون لتقديم المساعدة الفنية والتدريب فى قطاعات النقل برواندا

جدة - نرمين السيد - التقى كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، الدكتور ارينست نسابيمانا وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27.





وقدم وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب فى مصر لنجاح مؤتمر المناخ'Cop 27 رواندا كما قدم الشكر لوزير النقل المصرى على دعوته لحضور فعاليات وزارة النقل فى يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27.

ثم استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحرى مع دول شرق إفريقيا (خاصة وأن رواندا دولة حبيسية) والتعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفنى بين البلدين وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التى وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الإفريقية والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2019.



كما تناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلى كإمكانية تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق افريقيا لفتح اسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجارى مع هذه الدول، ويعتمد على موانئ "مومباسا فى كينيا وزنزيبار فى تنزانيا"، بالإضافة الى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية فى مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكبارى فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة فى هذا المجال، وكذلك تنظيم زيارة الى مصر لمسئولى الوزارة الرواندية للتعرف على التجربة المصرية، واستعدادنا لتبادل هذه الخبرات فى هذا المجال الهام بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.



وأكد وزير النقل الاستعداد التام لتقديم المساعدة الفنية فى مجال التدريب وبناء القدرات فى قطاعات النقل المختلفة للمهندسين والفنيين برواندا فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط الجانبين، بالإضافة إلى أن الجانب المصرى على استعداد تام للتعاون مع الجانب الرواندى فى مجال تصميم ودراسات الطرق مثل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى برواندا خصوصا وأن الشركات المصرية لها خبرة كبيرة فى هذا المجال وتنفذ تلك المشروعات وفقا لأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى الذى يعتبر جزءا من طريق القاهرة كيب تاون وهو طريق ربط إفريقيا، مؤكدا أن هناك بعثة من المهندسين المصريين المتخصصين فى مجال تصميمات وصيانة الطرق والكبارى ومكونة من أساتذة الجامعات ومهنسين من الطرق والكبارى وممثلين من شركات المقاولات المصرية مثل المقاولون العرب والتى لها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات بالدول الافريقية ستقوم بزيارة رواندا الأسبوع المقبل لعمل خطة لتطوير وصيانة الطرق والكبارى الحالية برواندا والاطلاع على متطلبات الجانب الرواندى فى إنشاء طرق وكبارى جديدة.



كما قدم وزير النقل دعوة لوزير البنية التحتية الرواندى لحضور الاجتماع الوزارى الأول لمشروع الممر الملاحى "فيكتوريا - البحر المتوسط" والمقرر عقده يوم 12 ديسمبر 2022 خصوصا وأن رواندا أحد الدول الحبيسة ذات محور الاهتمام بمنطقة شرق إفريقيا، وتعد أحد الدول التى تبدى اهتماها بمشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط ويقع بها نهر أكاجيرا وهو ويعتبر من الأنهار الرئيسية التى تغذى بحيرة فيكتوريا والنيل الأبيض، ويربط رواندا بكل من تنزانيا وأوغندا ويصب فى بحيرة فيكتوريا.

وأكد الوزيران أهمية هذا المشروع لكل الدول التى يمر بها هذا المشروع وكذلك أهميته فى زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخصوصا فى مجال الحاصلات الزراعية، وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث آليات تنفيذ أطر التعاون فى مجال النقل البحرى والنهرى والبرى بنا يساهم فى زيادة حجم التعاون وحركة التجارة بين الجانبين.