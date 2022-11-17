القوى العاملة بمطروح: برامج للتدريب المهنى بالوحدة المتنقلة بسيوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ، بشان بدء التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بسيوة لـ 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في تقريره للوزارة ، أن وحدة التدريب المتنقلة ستقدم دورات تدريبية صباحية ومسائية مجانية للمتدربين تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 -2023 وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة .

وأضاف مدير المديرية ، أنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة ، التقدم بالوحدة أو مديرية القوى العاملة بمطروح إدارة التدريب المهنى ، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب .