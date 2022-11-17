الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالتجنس لـ 63 مواطنا بجنسيات أجنبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 4 قرارات وزارية حملت أرقام 2139، و2140 و2148 لسنة 2022، بشأن 63 مواطنا.

جاءت قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 2139 لسنة 2022 الإذن لـ 21 مواطن مدرج أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما شمل قرار وزير الداخلية رقم 2140 لسنة 2022 الإذن لـ 21 مواطنا مدرج أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في قرار وزير الداخلية رقم 2148 لسنة 2022 الإذن لـ 21 مواطنا مدرج أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.