انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الخميس 17 نوفمبر 2022 : شوف محل سكنك وشغلك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يسود طقس غائم بسبب جود الكثير من السحب جراء المخفض الجوي القادم من البحر المتوسط الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 17 نوفمبر 2022:

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة أمطار خفيفة جنوب الوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم.