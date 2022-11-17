انت الان تتابع خبر بكرة يا ست البيت .. قطع المياه عن أكثر من 10 مناطق في القاهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القاهرة عن قطع المياه غداً الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022 عن عن بعض مناطق السلام مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة “ج” / “د” – اسكان الاجتماع – تقسيم مكه – مساكن صف الضباط – عرب الجرعان والريان – منطقة الاهالى خلف اسبيكو وبعض مناطق المرج وهي البركه – كفر ابوصير – حوض القصب – الحوض الطويلوأوضحت مياه شرب القاهرة ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة ساعتين فقط متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم م، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بجوار الطريق الدائرى من مؤسسة الزكاة حتى التروللى.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.