القوى العاملة:149 شركة خاصة في 14 محافظة تعلن عن 6885 فرصة عمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 6885 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهر نوفمبر 2022 الجاري.

وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" ،تعلن عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 14 محافظة، هي : القاهرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، البحيرة ، دمياط، شمال سيناء ، الوادي الجديد، البحر الاحمر ، أسيوط ، سوهاج ، المنوفية ، الجيزة ، الفيوم .. وفي التخصصات الاتية : مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا – طاقة شمسية – مشروعات ) ، ومشرفين ، ومدير فرع ، واخصائيين سلامة وصحة المهنية ، ومحاسبين ، وبائعين ، وعمال إنتاج ، ومندوبين مبيعات ، وسائقين ، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها ، وكافة المهن الفنية ، وأفراد أمن فى مواقع متميزة ، وكيميائيين ، واخصائيين تمويل وقروض، وكافة تخصصات وظائف الفندقة ، وتخصصات أخرى .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص" ، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها .