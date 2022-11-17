وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا تشاوريا مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - السفيرة سها جندي: علاقات مصر وهولندا تاريخية ووثيقة.. وحريصون على تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات

ليشا شخاينماخر: نرحب بتطوير أطر الشراكة مع مصر ونتطلع إلى إطلاق برامج تعاون مشترك مع "الهجرة"

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة/ ليشا شخاينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك خلال الزيارة الرسمية التي تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليًا، وكان اللقاء بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وعقدت السفيرة سها جندي اجتماعا تشاوريا مع الوزيرة الهولندية والوفد المرافق لها، واستهلت سيادتها الاجتماع بالترحيب بالوزيرة ليشا شخاينماخر ، مؤكدة على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وهولندا وحرص الجانب المصري على تقوية وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين من خلال التنسيق وتبادل الزيارات والاستشارات.

وقالت وزيرة الهجرة إن من ضمن ملفات الوزارة ذات الأولوية – إلى جانب رعاية الجاليات المصرية بالخارج - هو ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث إن الوزارة تتعاون مع شركائها المحليين والدوليين في هذا الملف تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتابعت: "نحن لم نكتف في هذا الصدد بنشر التوعية من مخاطر الهجرة غير النظامية بين الشرائح المستهدفة، ولكن عقدنا شراكات وأقمنا مشاريع مع منظمات دولية وحكومات دول صديقة، وأود أن أشير في ذلك إلى ما يقوم به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".

من جانبه، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دور ونشاط المركز المصري الألماني بصدد مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث يقدم المركز خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، وكذلك تقديم النصائح بشأن متطلبات الهجرة النظامية، والنصائح لتوجيه الأفراد بشأن مستقبلهم الوظيفي سواء لمن هم داخل مصر أو خارجها، فضلا عن إعداد برامج تدريب على مهارات مختلفة وتأهيل المصريين العائدين من الخارج لتمكينهم من بدء مشروعات وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع المصري، علاوة على برامج التدريب الفني لتأهيل العمالة المصرية تأهيل جيد حتى تتمكن من العمل في الدول الأوروبية التي تحتاج إلى مهاراتهم.

من جانبها، أعربت السيدة/ ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، عن امتنانها وسعادتها بلقاء وزيرة الهجرة وبحفاوة الاستقبال، لافتة إلى ترحيب بلادها بتطوير أطر التعاون مع مصر في عدة ملفات، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.

وفي ختام اللقاء، رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية- والجاليات، وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل، هذا كما تبادلت الوزيرتان الهدايا التذكارية وأعربت السفيرة سها جندي عن تمنياتها للوزيرة الهولندية برحلة سعيدة من مصر إلى هولندا.