إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن إدراج عدد من المواد المخدرة في جدول المخدرات وجاء نص القرار المنشور .

بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة 1955 ؛وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقـم 151 لـسنة ٢٠١٩وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛ وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛ وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غيـر المـشروع فـي المخـدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨ ؛وعلى فتوى الجمعية العموميـة لقـسمى الفتـوى والتـشريع بمجلـس الدولـةملف رقم (634/1/58) بجلسة ۲۰۲۱/۸/7 وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة مـن ممثلـى هيئـة الـدواء المـصرية وزارتي العدل والداخلية المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱٠/٢٤ ؛وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسـواق بهيئة الدواء المصرية .

تضاف المواد الآتية وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتهـا ، وأمـلاح

نظائرها ، واستراتها ، أينما وجدت إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم ١٨٢ لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها :