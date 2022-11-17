السفير المصري لدى صربيا يناقش التعاون السياحي وفي مجال الشباب مع وزير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، مع وزير السياحة والشباب الصربي الجديد "حسين ميميتش"، حيث تناول الجانبان خلال اللقاء التطور الجاري في العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا سبل زيادة علاقات التعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة.

وأكد السفير باسل صلاح أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التدفقات السياحية لمواطني البلدين فيما بينهما، مبرزاً استعداد المدن السياحية المصرية المختلفة لاستقبال السائحين الأجانب على مدار العام بالنظر إلى تميز مصر كمقصد سياحي خلال موسمي الصيف والشتاء. كما أشاد بقرار الحكومة الصربية حول تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين لفترة مؤقتة خلال الصيف الماضي، متطرقاً إلى الأنشطة المقترحة بين البلدين في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بينهما في مجال الشباب والرياضة، والتي تم توقيعها خلال زيارة السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى بلجراد في نوفمبر ٢٠١٨.

ومن جانبه، فقد أعرب وزير السياحة والشباب الصربي عن تطلعه إلى تفعيل أُطر التعاون الحالية بين البلدين وبحث إمكانات توسيع مجالات العلاقات الثنائية خاصة في قطاعي السياحة والشباب محل اختصاصه، كما أعلن عن اعتزامه التنسيق مع الجهات الصربية المعنية لمواصلة تطبيق التسهيلات الخاصة بتأشيرات الدخول للمواطنين المصريين.