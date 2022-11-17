انت الان تتابع خبر لمدة 4 ساعات فقط .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في بني سويف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة بني سويف، بيان هام اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة بني سويف:

وأكدت شركة بني سويف أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي مدار يومين وهما اليوم لفترة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الحادية عشر صباحاً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

قطع الكهرباء

أماكن قطع الكهرباء في محافظة بني سويف:

وحددت شركة كهرباء بني سويف المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي أول شارع شافعى من صلاح سالم، بداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم، شارع محمد شاكر حسن، مبنى مديرية التربية والتعليم، مدرسة الفنية، كنيسة مار جرجس، المدرسة الميكانيكية، شارع الرياض، صلاح سالم، شارع الشبان، حديقة الحيوان، الشبان المسلمين