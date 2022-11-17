رواتب تبدأ من 2400 جنيه.. 6885 وظيفة خالية فى 14 محافظة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 6885 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، لشغلها خلال شهر نوفمبر 2022 الجارى.





وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الخميس- إن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن الوزارة، تعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 14 محافظة، هى: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، دمياط، شمال سيناء، الوادى الجديد، البحر الاحمر، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، الفيوم.. وفى التخصصات الاتية: مهندسين (كهرباء – ميكانيكا – طاقة شمسية – مشروعات)، ومشرفين، ومدير فرع، وأخصائيين سلامة وصحة المهنية، ومحاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها، وكافة المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة، وكيميائيين، واخصائيين تمويل وقروض، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى. وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها. ويمكن متابعة الوظائف عبر صفحة الوزارة بموقع "فيس بوك" من هنا

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