رئيس «صناعة نواب» يتحدث عن مبادرة «ابدأ»

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب معتز محمود، أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، فى الفترة الأخيرة، التى شهدت إطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرة "ابدأ".





وقال النائب -فى تصريحات صحفية- إن المبادرة تتماشى مع ما أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحفيز وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين، ودفع عجلة الإنتاج. وأضاف النائب، أن الحوار الوطنى، سيكون له دور كبير فى ترجمة اهتمام القيادة السياسية، بقطاع الصناعة، وسيتوصل إلى قرارات قابلة للتنفيذ على الأرض. وتابع أن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، يشمل العديد من الموضوعات، المقرر إلقاء الضوء عليها، والمتمثلة فى التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة للاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائى. ونوه بإجراء تعديل على بعض التشريعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار، عقب قياس الأثر التشريعى لها على أرض الواقع، بجانب المبادرات والقرارات.

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