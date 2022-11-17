وزير الخارجية يُشارك فى افتتاح يوم الحلول المناخية بمؤتمر COP27 (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، فضلاً عن "سلوين هارت" المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعمل المناخ والانتقال العادل.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى أكد على ما يوفره هذا اليوم من فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات بهدف إيجاد حلول جديدة ومبتكرة وشاملة لأزمة المناخ التى يشهدها العالم اليوم، موضحاً أن تخصيص الرئاسة المصرية للمؤتمر ليوم خاص بالحلول المناخية يأتى اتساقاً مع قضية تنفيذ تعهدات المناخ التى اختارتها كموضوع رئيسى للمؤتمر.

وأضاف وزير الخارجية، أن مجالات المدن المستدامة والنقل الصديق للبيئة ونظم إدارة النفايات تمثل جميعها مجالات تنطوى على فرص يتعين استغلالها لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والقدرة على التكيُف معه.

ونوه فى هذا الصدد بالمبادرات التى أعدتها الرئاسة المصرية حول الحلول المناخية التى تهدف إلى تعزيز عمل المناخ الدولى وضمان وفاء الدول بإسهاماتها المحددة وطنياً فى مجال خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على أن مواجهة تغير المناخ وتفعيل مختلف الحلول المناخية يتطلب التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، بما فى ذلك الحكومات والقطاع والخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء التنمويين.