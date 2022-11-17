مباحثات مصرية-صربية فى مجالات السياحة والشباب والرياضة

وقال السفير باسل صلاح إن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التدفقات السياحية لمواطنى البلدين فيما بينهما، مبرزا استعداد المدن السياحية المصرية المختلفة لاستقبال السائحين الأجانب على مدار العام بالنظر إلى تميز مصر كمقصد سياحى خلال موسمى الصيف والشتاء.
وأشاد صلاح بقرار الحكومة الصربية، حول تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين لفترة مؤقتة خلال الصيف الماضى، متطرقا إلى الأنشطة المقترحة بين البلدين فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم بينهما فى مجال الشباب والرياضة، التى جرى توقيعها خلال زيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى بلجراد فى نوفمبر 2018.
ومن ناحيته، أعرب وزير السياحة والشباب الصربى، عن تطلعه إلى تفعيل أطر التعاون الحالية بين البلدين وبحث إمكانات توسيع مجالات العلاقات الثنائية خاصة فى قطاعى السياحة والشباب محل اختصاصه، كما أعلن عن اعتزامه التنسيق مع الجهات الصربية المعنية لمواصلة تطبيق التسهيلات الخاصة بتأشيرات الدخول للمواطنين المصريين.
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