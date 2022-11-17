انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مصير مزدوجي الجنسية من مبادرة الإعفاء من الجمارك للسيارات.. الحسم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن أي مواطن ممن يعيشون في الخارج ومحافظين على الجنسية المصرية ومعهم جواز السفر المصري فقط أو جنسية أخرى وتنطبق عليهم جميع الشروط الخاصة بالإعفاء من الجمارك على السيارات سواء كان مصري أو عنده حساب مصرفي مفتوح قبل 3 شهور من تاريخ الذي تم عمل به، وتم العمل به يوم 27 أكتوبر الفئات ولابد ـأـن يكون مفتوح يوم 27 يوليو.

مزدوجي الجنسية ومبادرة الإعفاء من الجمارك للسيارات