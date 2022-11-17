بالفيديو.. مصير مزدوجي الجنسية من مبادرة الإعفاء من الجمارك للسيارات.. الحسم من هنا

رياض - احمد صلاح - قام السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن أي مواطن ممن يعيشون في الخارج ومحافظين على الجنسية المصرية ومعهم جواز السفر المصري فقط أو جنسية أخرى وتنطبق عليهم جميع الشروط الخاصة بالإعفاء من الجمارك على السيارات سواء كان مصري أو عنده حساب مصرفي مفتوح قبل 3 شهور من تاريخ الذي تم عمل به، وتم العمل به يوم 27 أكتوبر الفئات ولابد ـأـن يكون مفتوح يوم 27 يوليو.
مزدوجي الجنسية ومبادرة الإعفاء من الجمارك للسيارات
إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك للسيارات
وأضاف قائلاً “هناك إقبال كبير من المصريين في الخارج على تحميل تطبيق مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من جمارك السيارات، لافتًا إلى أن بعض البلدان تمنع المقيمين من فتح حساب بنكي على أرضها وفي هذه الحالة يأتي المواطن بشهادة من وزارة الخارجية أو احد بعثتها في الخارج بأن هذا الدولة تمنع فتح حساب، وفي هذه الحالة يمكن للمواطن تحويل الأموال من خلال أحدى شركات تحويل الأموال”، والمواطن الذي يكون معه الجنسية المزدوجة يستفيد من المبادرة في حالة إذا كان عنده جواز سفر مصري أو بطاقة الرقم القومي.