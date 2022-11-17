انت الان تتابع خبر حقيقة إعطاء منحة الـ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. القوى العاملة تكشفها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة القوى العاملة بالكشف عن حقيقة إعطاء منحة الـ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وهي من أبرز الأشياء التي انتشرت على جميع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لأنها من الأشياء الهامة المنتشرة مؤخراً.

موقع صفحة وزارة القوى العاملة

وكشفت القوى العاملة في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء أن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أثناء الساعات الأخيرة الماضية، العديد من الإعلانات والتصميمات والوهمية الانسياق والمشابهة لصفحة الوزارة ويتم من خلالها فبركة الكثير من المعلومات والروابط الوهمية، وهي التي تلزم كل المواطنين بالدخول على رابط التسجيل، وهو الذي يزعم حصول الأشخاص على منحة تصل لـ 1000 جنيه وهو مقابل تحصيل رسوم رمزية.

وشددت الوزارة على جميع المواطنين بضرورة عدم وراء الكثير من الشائعات التي ينشرها الكثير من الأشخاص الذين يريدون نشر حالة من الرعب والقلق بين جميع المواطنين، وأن يحصل كل المواطنين على المعلومات من خلال صفحة الوزارة الرسمية من هنا.